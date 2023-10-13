布林肯訪以色列展示美方支持　 籲保障巴人平民安全

美國國務卿布林肯周四（12日）抵達以色列訪問，展示美國對以色列的強烈支持，同時敦促以色列保持克制，並保護巴勒斯坦平民。

布林肯抵達特拉維夫後不久會見了以色列總理內塔尼亞胡，之後召開聯合記者會。布林肯向內塔尼亞胡表達美國對以色列堅定不移的支持說：「你們（以色列）可能有足夠的力量來保衞自己，但只要美國存在，你們永遠不需要這樣做。我們將永遠在你身邊。」

布林肯稱，自己不僅是以美國國務卿的身份，還是以猶太人的身份會見記者，並講述己家族在納粹大屠殺之下倖存的往事，表示他理解哈馬斯的屠殺行為給以色列猶太人以及世界各地的猶太人帶來的慘痛。布林肯強調民主國家與恐怖分子的區別，應採取一切可能的預防措施避免傷害平民。他亦向以色列提出有關加薩地帶的人道主義需求。

布林肯說，以色列官員向他分享哈馬斯進犯時殺害以色列人的照片和片段，顯示有嬰兒渾身彈孔，有士兵被斬首，年輕人在車內被燒死，他指摘情景是「最糟糕的墮落」，「確實超出了我們所能理解、消化的範圍。」他又指，已探望美國遇害者和人質的家屬，強調美國會竭盡全力，確保人質獲釋。美國亦會致力確保以巴衝突不會衍生第二或第三條戰線。

在訪問完以色列之後，布林稱他將前往沙特阿拉伯、埃及、阿聯酋、約旦和卡塔爾，促請各國幫助防止衝突蔓延，並利用其對哈馬斯的影響力，令人質得以立即無條件獲釋。