蒙大拿州全面禁制TikTok　法官質疑禁令必要性

美國蒙大拿州早前立法，全面在該州禁制中國短片分享應用程式抖音國際版TikTok，TikTok和5名用家其後提出訴訟，以圖阻止禁令在明年1月1日生效，案件於周四（12日）審理。主審法官在庭上對蒙大拿州的禁令提出質疑，似乎有利於原告一方。

原告一方的代表律師認為，蒙大拿州試圖對TikTok作出的監管「太過份」，以TikTok可能會與中國政府分享用戶數據這個「未經證實憂慮」，去試圖實施該州「自己的外交政策」，亦違反了保障言論自由的憲法第一修正案。蒙大拿州的檢察總長則辯稱，TikTok禁令與其說是一項外交政策聲明，不如說是要解決「對資料私隱嚴重而廣泛的擔憂」。

審理案件的美國聯邦地區法院法官莫洛伊（Donald Molloy）在聆訊中質疑蒙大拿州的TikTok禁令，他指出沒有其他州仿效該州禁制TikTok，並向蒙大拿州檢察總長辦公室問道：「你是否覺得有點奇怪？」莫洛伊又質疑，禁令對保護該州TikTok用戶數據是否必要，反問州政府是否存在「家長式作風」，他問道：「TikTok上的每個人都自願提供他們的個人資料；那麼，如果他們想要將這些資訊提供給任何一個平台，你可以怎樣保護他們？」他認為，州政府立下禁令，像是在說「這些人都不知道自己在做甚麼，而他們將自己暴露在中國軍方面前，所以我們需要禁止TikTok的用家行使某些個人自由。」聆訊歷時約1小時，莫洛伊表示他將盡快作出裁決。