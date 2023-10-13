阿巴斯促停止侵略巴人　反對哈馬斯及以軍殺平民

約旦國王阿卜杜拉二世周四（12日）在首都安曼，會見到訪的巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯。雙方警告加薩地帶人道危機不斷惡化，並呼籲制止加薩和約旦河西岸的局勢升級。阿巴斯是在上周六（7日）以色列遭哈馬斯突擊之後首次發言，他呼籲立即停止對巴勒斯坦人民的全面侵略，並同時反對以軍和哈馬斯殺害平民。

約旦王宮周四發表聲明說，國王與阿巴斯在會晤時一致認為，人道危機加劇、衝突暴力蔓延可能對整個地區造成可怕後果。雙方敦促相關方開放緊急人道走廊，以便向加薩運送急需的醫療和救援物資，並確保當地水電供應。雙方也強調阿拉伯國家應保持密切協調，以共同努力阻止加薩地帶局勢惡化。阿卜杜拉二世重申約旦在「兩國方案」基礎上解決巴勒斯坦問題的堅定立場，以及對巴勒斯坦自治政府的支持。

巴勒斯坦通訊社則報道，阿巴斯要求以色列立即停止對巴勒斯坦人民的全面侵略，呼籲為加薩地帶提供醫療和人道主義援助。阿巴斯亦反對以色列和哈馬斯雙方殺害或虐待平民，指是「背離道德、宗教和國際法」的行為，強調需要採取政治行動，結束以色列對巴勒斯坦土地的佔領，以實現和平。