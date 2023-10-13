英2艘輔助艦赴東地中海　美戰機中隊抵中東增援

繼美軍福特號航母戰鬥群抵達東地中海待命防止以巴戰事擴大後，英國首相辛偉誠周四（12日）宣布派出皇家海軍任務組到東地中海，並於周五（13日）起在區內執行偵察任務，支援以色列。同日，美軍第354戰鬥機中隊和A10攻擊機機隊已到中東增援。

唐寧街表示，英國皇家空軍派出P8海上巡邏機和偵察機到區內追蹤恐怖分子的武器轉移活動。下周起，皇家海軍輔助艦阿格斯號（RFA Argus）和萊姆灣號（RFA Lyme Bay）、3架Merlin直升機及一個皇家海軍陸戰隊連將部署到東地中海，支援人道工作和提供震懾力。同一時間，英國將向塞浦路斯的皇家空軍基地增兵。

辛偉誠指，英國配合盟友行動，調動英軍支援能確保地區穩定，防止戰事進一步升級。英國防相夏博思指出，英國的軍事支援展示打擊巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯行動的決心。

獲伊朗支持的武裝組織揚言一旦美國直接介入以巴戰事，就會攻擊美軍駐中東的基地和部隊。美國中央司令部發言人指，正監控整個中東地區是否有迹象表明相關組織可能介入戰事，這是為甚麼美軍調整態勢。發言人拒絕透露具體的部隊保護措施或未來行動，但申明仍然對伊朗支持的武裝組織感到擔憂，會繼續採取適當措施確保美國軍事人員安全。