斯卡萊斯退出眾院議長競選　斥黨友未團結

美國眾議院共和黨領袖斯卡萊斯（Steve Scalise）周三（11日）獲黨內提名出任眾院議長，但未能爭取足夠黨友支持。他周四（12日）晚突然宣布退出競選，不點名指摘部分黨友以個人議程為先，未以國家利益為重。斯卡萊斯也未呼籲黨友支持黨內對手、俄亥俄州眾議員兼眾議院司法委員會主席喬丹（Jim Jordan）。

斯卡萊斯在共和黨黨內會議宣布退出競選，稱會議仍需團結一致，而目前並未做到。仍有一些人有個人議程，但他清楚必須讓每個人都把個人議程放在一邊，專注於這個國家需要甚麼。美國指望共和黨人讓國家重整旗鼓，眾院需要議長，共和黨需令眾院再次運作，但顯然不是每個人都能理解，仍有分歧需解決。

斯卡萊斯周三在黨內投票以113對99票擊敗喬丹後，周四上午仍致力爭取其他黨友支持，包括在一場長達兩個多小時的閉門會議，試圖直接化解批評者憂慮，又邀請反對者到其辦公室會面。但黨內反對者名單不減反增，達20多人。斯卡萊斯需要217票當選議長，代表只能失去4名黨友支持。預計民主黨人將一致票投少數黨領袖杰弗里斯。

對於眾院議長提名人選，許多共和黨人認為目前未有候選人能獲足夠支持，共和黨消息人士認為必須考慮尚未競選議長的新候選人。反對斯卡萊斯的肯塔基州眾議員馬西（Thomas Massie）認為，兩位最可行的候選人是喬丹和前眾議院議長瑞安（Paul Ryan）。喬丹周四曾表明希望共和黨人在斯卡萊斯周圍團結，但未直接回應會否繼續競逐議長一職。

面對眾議院職能停擺，共和黨人考慮擴大臨時議長麥克亨利（Patrick McHenry）權力，以便眾議院能夠通過立法，例如支持以色列決議。消息指一班中間派共和黨人正發信，認為麥克亨利應該擁有更多臨時權力。同時，部分眾議院民主黨人開始與共和黨人初步對話，討論下任議長人選和合作，並對眾議院規則委員會主席科爾（Tom Cole）感興趣。