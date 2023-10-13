伊朗外長訪伊拉克商以巴局勢　美再凍結伊朗資金

伊朗總統萊希周三（11日）與敍利亞總統巴沙爾‧阿薩德通電話時，呼籲回教和阿拉伯國家合作對抗以色列。伊朗外長阿卜杜拉希揚周四（12日）展開中東之行，首站到訪伊拉克，會晤該國總理蘇達尼討論以巴局勢。蘇達尼強調，巴勒斯坦人民有權利在領土建立獨立國家。阿卜杜拉希揚之後將前往黎巴嫩和敍利亞。

兩伊官員在伊拉克首都巴格達會晤，阿卜杜拉希揚指摘猶太復國主義政權對加薩巴勒斯坦民族和平民犯戰爭罪行，而美國等輸送武器允許以色列殺害巴人。他說，絕對有必要制止以色列在加薩犯罪，伊拉克發揮作用至關重要，伊朗歡迎並支持回教國家提出支持巴勒斯坦民族倡議，已準備好主辦伊斯蘭合作組織部長級特別會議。

蘇達尼表示，巴勒斯坦問題非政治問題，而是意識形態問題，支持巴勒斯坦展示回教和追求自由人民良知，不能因與以色列關係正常化而忽視或遺忘巴人權利。以色列剝奪巴人基本權利，巴人起義理所當然。阿卜杜拉希揚亦會晤伊拉克國家安全顧問阿拉吉，指伊朗了解伊拉克在支持巴勒斯坦議題上良好立場。

此前，美國早前和伊朗達成協議，允許伊朗動用60億美元（約468億港元）受制裁資金，僅限用於人道主義目的。《華盛頓郵報》報道，美國和卡塔爾已同意重新凍結上述資金，短期內不會解凍。伊朗周四指摘，美國不能違背資金凍結協議。