劉建超訪法晤科隆納　冀維護中歐合作良好局面

中共中央對外聯絡部部長劉建超周日至周三（8至11日）率中共代表團訪問法國，分別與法國外長科隆納、總統外事顧問博納、工商界代表等會面交流，並在法國國際關係研究院發表演講。劉建超向科隆納表示，中方堅持從戰略高度看待中歐關係，希望法國發揮積極影響，共同維護中歐合作良好局面。

劉建超周三在巴黎會見科隆納，表示中法各層級交往全面恢復勢頭強勁，各領域合作機制逐漸重啟，明年是中法建交60周年及中法文化旅遊年，中方願與法方全方位推進政黨、政府、立法機構、人文交往，深化各領域務實合作，為兩國關係未來發展打下堅實基礎。他又指，雙方要加強國際合作，維護平衡穩定的國際秩序，共同應對氣候變化等全球性挑戰。

科隆納表示，法國高度重視發展對華關係，希望雙方保持高層互訪勢頭，深化各層面交流合作，弘揚傳統友誼。她希望雙方擴大衞生、教育、文化等領域合作，推動經貿關係穩定平衡發展，實現互利共贏。法方反對世界走向分裂，認為面對全球性挑戰，各國應攜手應對，希望跟中國加強應對氣候變化、保護生物多樣性等合作。雙方亦談及以巴衝突、烏克蘭危機等國際和地區問題。