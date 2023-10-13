10年遊遍中南美多國　華女厄瓜多爾墮峽谷亡

美國密歇根大學安娜堡分校前國際公關與媒體資深前專員蘇德冰（Debing Su，音譯），據報日前在厄瓜多爾旅遊時墮峽谷身亡。蘇的家人對其死亡一事表示難以置信，希望尋求法律協助，一方面妥善安排後事，同時了解案發經過。其友人則指蘇旅行經驗豐富，萬料不到她會這樣離開。

厄瓜多爾媒體報道，事發於本月2日，初步調查為意外事故，蘇德冰當時在當地拉喬雷拉區（La Chorrera）失足跌落約25米深的峽谷，消防及救援人員到場未能及時挽救其性命。她原定在厄瓜多爾停留8天，事發當日參加一個當地團，先到火山頂踏單車，然後再步行前往觀賞瀑布。目前未知她為何摔倒並跌落峽谷，也不清楚現場有否防護措施等。

據指蘇父罹患慢性病，得悉女兒離世消息後臥床不起，蘇的妹妹一方面要照顧父親，同時面對姊姊死去，倍感無助。蘇德冰於北京林業大學畢業後，先後取得美國佛羅里達大學和密歇根大學碩士學位，曾擔任密大國際公共關係專員多年的她今年6月才離職。其好友表示蘇熱愛旅行，過去10年遊遍許多中南美洲國家。中國駐厄瓜多爾大使館周一（9日）通報一宗致中國公民死亡的戶外運動安全事故，提醒在當地進行具危險性戶外活動時應量力而行。