美航母卡爾文森號　駛離西岸或赴中東

美國繼續針對以巴局勢作出相應軍事部署，海軍航空母艦艾森豪威爾號周五（13日）從東岸啟程前往歐洲之際，另一航空母艦卡爾文森號前一天「低調」駛離西岸執行西太平洋部署任務，但不排除必要時從東面駛至支援中東地區。

福特號航空母艦打擊群是美國首批因應以巴衝突而調動的部隊，美國國防部高級官員透露，該航空母艦打擊群將進行情報支援、海上支援、長程打擊選項等活動。由艾森豪威爾號、神盾巡洋艦菲律賓海號、神盾驅逐艦格雷夫利號與梅森號組成的航空母艦打擊群，當地時間周五從維珍尼亞州諾福克海軍基地及佛羅里達州梅波特海軍基地出發，展開例行及預定的歐洲部署任務接替福特號。

正當外界關注福特號與艾森豪威爾號會否在東地中海展開「雙航母」行動時，卡爾文森號周四（12日）駛離加州聖迭戈海軍基地，由於官兵圍繞飛行甲板以站波行禮，外界估計它前往西太平洋展開例行及預定的部署任務，很可能接替在區內部署、駐守日本的姊妹艦列根號。第3艦隊拒絕證實消息，僅稱該艦「正在航行展開例行行動」。

值得留意的是，美國在反恐戰爭期間輪流從西岸及東岸派遣航空母艦，到波斯灣及阿拉伯海戒備；駐守西岸的航空母艦在往返中東地區途中，都順道在西太平洋執行任務。隨着美國把戰略重心放在印太地區，以西岸為基地的航空母艦近年只會停留西太平洋。如今卡爾文森號很可能恢復往時做法，經西太平洋前往中東地區海域。