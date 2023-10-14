特使將訪中東　中國籲盡快停火止戰

中共中央政治局委員、中央外事辦公室主任王毅周五（13日）在北京與歐盟外交與安全政策高級代表博雷利舉行第十二輪中歐高級別戰略對話後提到，中國政府中東問題特使翟雋將於近期訪問地區有關國家。針對當前以巴衝突嚴峻局勢，他稱中方認為當務之急是盡快停火止戰。

王毅稱，中國將通過聯合國渠道向加薩地帶及巴勒斯坦民族權力機構提供緊急人道援助，並指巴勒斯坦問題根源在於巴人遭受歷史不公一直未能得到糾正。他重申，中方認為「兩國方案」完全落地，中東地區才能迎來真正和平。

此外，王毅另表示中方高度重視對歐關係，要通過戰略對話，樹立正確相互認識，堅持夥伴關係定位，夯實政治互信，避免誤解誤判。博雷利指出，歐盟不會對中國關閉大門，不會打貿易戰，無意限制中國發展，樂見中國繁榮穩定，期待同中方加強應對氣候變化等領域合作。

至於翟雋周四（12日）就以巴局勢，與沙特阿拉伯外交部政治事務次大臣薩提通電話。他表示，中方願與沙方保持溝通協調，推動衝突雙方保持冷靜克制，避免衝突進一步擴大，避免造成更多平民傷亡。薩提則譴責傷害平民行為，並呼籲各方保持克制，防止局勢繼續升級，並稱應根據聯合國有關決議，在「阿拉伯和平倡議」和「兩國方案」基礎上解決巴勒斯坦問題。