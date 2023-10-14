【東方日報世界視線】美國遇以巴衝突　法德尋戰略自主

美國政府面對以巴新一輪軍事衝突，首先是譴責哈馬斯組織的恐怖主義襲擊，並承諾給予以色列需要的軍事支援，包括已派出航母及軍機到以色列海域附近。

不過，聯合國及歐盟的立場其實與美國不同。聯合國秘書長古特雷斯譴責哈馬斯的入侵是恐怖主義，歐盟的法、德政府元首亦批評是野蠻行為，但也批評以國對加薩的報復襲擊，造成當地數百人死亡及數千人受傷是不可接受，而停火及和議是唯一出路。

本來，10月9日及10日，法國總統馬克龍和德國總理紹爾茨帶領兩國部長，在漢堡舉行合作事務商討開始時，有提出可能停止對加薩的援助，但歐盟委員會後來決定繼續支持舊支援計劃，不過新計劃會暫緩，而對200多萬加薩人民的緊急人道救援，例如食品、醫藥救助及教育經援等，則不會中斷。由於歐盟自2008年已中斷與哈馬斯的聯繫，歐盟一直通過國際救援組織及聯合國分發救援，保證資源不會落入哈馬斯手上。

不過，今次法、德元首及部長會議，更關心的是兩國之間進一步的軍事合作，以及新一代戰機和航天技術的共同研發，並作進一步的討論，包括紹爾茨提議的「歐洲天空之盾計劃」（European Sky Shield Project），以及新的Ariane 6和Vega-C火箭研發，可加強核打擊能力，雖然兩國都擔心或會升級對俄羅斯的軍備競爭。此外，法國承諾加大供應德國核電，使德國工業生產可以減輕能源昂貴及不足的壓力，幫助德國經濟渡過難關，以鞏固兩國經濟及政治實力領導歐盟。

馬克龍重新強調及界定「戰略自主」，是因為除了烏克蘭戰爭，非洲國家與西方國家的對抗，加上以巴戰爭的出現，都使美國政府乏力全面應對全球局勢；另外還有歐盟與中國的競爭和合作關係，使法國及德國要強化合作以領導歐盟，在美國於歐洲應對能力減弱、決策愈來愈不可靠的情況下，替歐盟發展出可最大維護共同利益的能力。

此外，以巴衝突加劇，令法、德更擔心美國和以色列政府會繼續擴張勢力，使中東局勢更加動盪，完全違背歐盟的利益。因此法國更要拉攏德國，共同建立更大的戰略自主，使歐盟可合力進一步緩和中東的緊張局勢。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻