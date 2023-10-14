哈馬斯控以色列空襲加薩逃亡車隊　70人死亡

以色列國防軍周五（13日）通知聯合國，24小時內撤走加薩地區北部上百萬人到南部，外界相信是為地面戰準備，美國國務院形容這是一個難以實現的任務。巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯周六（14日）指控，以色列蓄意對從加薩撤離的車隊發動襲擊，導致70人死亡，大部分是婦孺。

聯合國人道事務協調辦公室（OCHA）表示，加薩數以萬計民眾撤往南部，而撤離令前已有逾40萬巴勒斯坦人因戰事而流離失所。以色列前副外長阿亞隆（Danny Ayalon）認為，加薩的巴勒斯坦人應離開家園，暫時清出該區域好讓他們打擊哈馬斯；這些巴人逃往埃及的西奈沙漠，在該處為他們建造「帳篷城」，提供食物和水，就像敍利亞難民一樣。

聯合國秘書長古特雷斯敦促以色列政府，重新考慮其在加薩北部下達的撤離令。世界衞生組織亦認為必須撤銷該令，大規模疏散對於有關傷患、衞生工作者和其他平民來說是災難性，從加薩北部醫院撤走數百名重傷者不可能不危及他們的生命。另外，人權觀察組織表示，發現以色列對加薩走廊和黎巴嫩使用白磷彈，強調這類武器可能使平民暴露於風險之中。