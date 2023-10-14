華關切撤離令　籲以色列停止懲罰加薩民眾

中國常駐聯合國代表張軍大使周五（13日）在安理會緊急磋商中，針對當前嚴峻的以巴局勢闡述中方立場。中方對以色列對加薩實施全面封鎖、命令加薩北部民眾緊急撤離帶來的後果表示嚴重關切，呼籲各方保持最大克制，努力推動盡快實現停火，防止發生更嚴重的人道災難。

張軍表示，武裝衝突中保護平民是國際人道法規定的紅線，無差別動武不可接受，以巴平民都不應成為攻擊對象。中方譴責一切針對平民的暴力和襲擊，反對一切違反國際法的做法，要求防止緊張局勢進一步升級、戰火進一步擴大外溢，對地區和國際安全造成更大衝擊。他希望以色列認真傾聽國際社會和聯合國秘書長呼籲，停止對加薩民眾的集體懲罰，避免人為加劇人道災難。

中方支持積極討論開闢加薩人道走廊，盡快達成可行安排，稱讚埃及等國正作出的努力，並支持外交斡旋，保障被扣押人員安全和人道需求以及盡早獲釋回家。張軍強調，以暴易暴只會陷入無休止的惡性循環，根本出路在於盡快恢復真正和談，實現巴勒斯坦民族的正當權利、以巴兩國和平共處，國際社會必須堅持「兩國方案」的根本方向，凝聚共識並制訂時間表和路線圖。