華特使會見阿拉伯國家代表　討論以巴局勢

新一輪大規模以巴衝突愈演愈烈，中國駐以色列使館周五（13日）再次緊急提醒在以中國公民加強安全防範。中國政府中東問題特使翟雋同日應約，集體會見阿拉伯國家駐華使節和阿拉伯國家聯盟駐華代表處負責人並討論局勢，強調反對傷害平民的行為，譴責違反國際法的做法。

阿拉伯國家方面介紹阿盟召開緊急外長會討論以巴局勢有關情況和立場，批評近日以色列對巴勒斯坦的侵犯造成巴方大量平民傷亡，導致人道局勢嚴峻，以方有關行動違反國際法和國際人道主義法，認為國際社會有責任緩解局勢，推動重啟和談。翟雋表示，中方對大量平民傷亡感到痛心，當務之急是保持冷靜克制，保護平民。他又指，國際社會應切實增強推動巴勒斯坦問題的緊迫感，回到「兩國方案」基礎上，中方願與阿盟和阿拉伯國家保持溝通協調，致力讓中東和平進程重回正軌，並繼續向巴方提供人道援助。

中國駐以色列使館再次緊急提醒在以中國公民和機構密切關注局勢發展，克服麻痹思想，增強風險意識，實際加強安全防範。使館又呼籲非必要不外出，如因特別需要外出時要注意安全狀況，規避風險，計劃近期離境的公民可參考館方發布的以色列離境交通訊息，選擇適當方式出行。