華籲烏克蘭危機有關方　防止武器彈藥擴散

中國常駐聯合國副代表耿爽周五（13日）表示，武器彈藥流入衝突地區可能引發擴散風險，應當採取嚴格的管控措施，呼籲烏克蘭危機有關各方全力防止武器彈藥擴散風險。

耿爽在安理會審議向烏克蘭提供武器問題時指，烏克蘭危機還在延宕，地面局勢依然緊張，外溢影響持續蔓延。與此同時，大量武器彈藥源源不斷流入戰場，武器品種和範圍持續擴大，致命性和殺傷性不斷上升，加劇地面戰事的殘酷性、危險性和不可預測性，讓停火止戰的希望更加渺茫。

他指出，烏克蘭危機有關各方應本着負責任的態度，高度重視並全力防止武器彈藥擴散風險，尤其要避免落入恐怖分子和非國家行為體手中，防止在更大地理範圍內制造新的動蕩、催生更多流離失所、奪取更多無辜生命。

耿爽表示，中方一再強調，對話談判才是停火止戰、恢復和平的根本之道。中方將繼續站在和平一邊，站在對話一邊，加強與各方對話交流，凝聚國際社會勸和促談合力，為推動烏克蘭問題政治解決發揮積極和建設性作用。他又稱，世界變亂交織，充滿動蕩與不安。從亞洲到非洲，從烏克蘭到中東，人們正看到越來越多的戰火與衝突，背後的深層次原因值得認真反思。