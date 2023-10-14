磋商涉海事務　華促日尊重中方主權及安全關切

中國外交部邊界與海洋事務司司長洪亮和日本外務省亞洲大洋洲局局長鯰博行，周五（13日）在江蘇揚州共同主持中日海洋事務高級別磋商機制第16輪磋商，討論兩國間涉海事務。中方闡述在東海、釣魚島、南海、台海等問題上的立場，敦促日方切實尊重中國領土主權和安全關切，停止在上述涉海問題上的消極言行。

中方外交部、國防部、海警局等及日方外務省、防衞省、海上保安廳等部門分別派員參加上述磋商。雙方分別舉行全體會議和海上防務、海上執法與安全、海洋經濟3個工作組會議，就兩國間涉海事務深入交換意見。雙方圍繞防務安全、海上執法、海事搜救、海洋環保、漁業管理、海洋科研等具體領域合作溝通，確認進一步加強對話交流，推進互利合作。

中方在會上對日本向海洋排放核污水表示強烈不滿，要求日方回應國際社會特別是周邊鄰國正當合理關切，跟各利益攸關方充分協商，以負責任態度妥善處置，並接受嚴格國際監督。雙方同意繼續堅持把東海建設成為和平、合作、友好之海的目標和宗旨，就涉海事務保持密切溝通，努力管控矛盾分歧，維護海上局勢穩定。雙方原則上同意，明年上半年在日本舉行中日海洋事務高級別磋商機制第17輪磋商。