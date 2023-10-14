穴獅骨骼揭示　尼安德特人用木矛刺殺

由多國考古學家組成的研究團隊，近日通過對一隻德國史前穴獅胸腔的穿刺傷口研究，認為牠應該是被尼安德特人用木矛殺死。這可能是古人類尼安德特人狩獵屠宰獅子的最早案例，為尼安德特人和穴獅在更新世的互動提供新的見解。相關研究近日在自然科學期刊《科學報告》上發表。

該骨骼最初於1985年出土，年代可追溯到4.8萬年前，骨頭上有切割痕迹，此前被認為是古人類在這頭動物死後將其屠宰。研究人員今次在位於獅子第三肋骨的內側發現一個局部穿刺傷，看起來符合一把木尖矛的衝擊印記，特徵類似於一個已知由尼安德特矛造成的鹿脊椎上的痕迹。

為進一步理解尼安德特人與穴獅的互動，研究人員也分析了另外3隻穴獅標本足趾和下肢的趾骨和籽骨標本，年代可追溯至4.5萬至5.5萬年前。這些骨頭上有動物被剝皮時常見的切割痕迹，而切痕的位置意味尼安德特人在剝皮時採取了謹慎的方法，以確保皮毛中保留爪子，可能是出於文化或儀式目的。

穴獅在更新世時期曾在歐洲和北亞的廣闊土地上生活，牠們較現代獅子體形略大，且沒有鬃毛，古人類的過度捕獵可能是促成牠們在1.4萬年前滅絕的原因之一。研究的主要作者、德國蒂賓根大學動物考古學家魯索（Gabriele Russo）認為，穴獅可能在尼安德特人生活中扮演重要角色，他們可能為了尋求聲望而狩獵獅子。