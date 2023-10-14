美靈神星探測器升空　首研金屬小行星

美國太空總署（NASA）靈神星探測器周五（13日）搭乘太空探索科技公司（SpaceX）獵鷹重型火箭升空，是NASA首次通過獵鷹重型火箭發射進行科學任務，有助於了解在地球上無法直接觀測到的行星核心部位情況。

靈神星探測器上午10點19分從佛羅里達州甘迺迪太空中心發射升空，計劃穿越太空35億公里，預計於2029年8月抵達小行星「靈神星」，將繞着它運行26個月，並用儀器掃描，測量靈神星重力、磁性和成分，目標是深入了解地球和其他圍繞熔融金屬核心構建的岩石行星的形成。

靈神星最早於1852年被發現，它最寬處直徑約279公里，位於火星和木星軌道之間的小行星帶外部，是同類中第一顆被太空船選擇用於近距離研究的小行星。科學家相信它主要由鐵、鎳、金和其他金屬組成，是一顆嬰兒行星的曾經熔化、長期冰凍的內殼，因與早期太陽系中其他天體的碰撞，導致核心裸露。

靈神星項目首席研究員埃爾金斯-唐東（Lindy Elkins-Tanton）表示，人類已經造訪過由岩石、冰或氣體構成的行星世界，但這是人類首次訪問一個具有金屬表面的行星世界。她指地球像火星、金星或水星一樣，有一個金屬核心，但人類永遠不會看到這些核心，因為它太熱、太深了，因此前往靈神星的任務是人類能看到行星核心的唯一途徑。