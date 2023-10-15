【東方日報世界視線】情報應對雙失誤　摧毀加薩代價大

今次以色列遭巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯成功突襲，損失及傷亡慘重，根據德國籍的以巴問題專家亞龍（Gil Yaron）以及美國軍事專家里特（Scott Ritter）的分析，這是以色列政府在情報及應對觀念上都失誤的嚴重後果。

首先是以色列摩薩德這個被認為是最無所不知的情報組織，居然無法掌握到哈馬斯的攻擊籌劃。里特就指出，因為摩薩德過去刺探情報工作非常成功，以致無論美國中情局或英國軍情六處，都放手以色列的情報工作，因而未能對情況有所意識及支持。

而根據亞龍的了解，幾星期前哈馬斯已在一些邊境圍欄區演練衝破圍欄的活動，以色列軍方及摩薩德肯定知情，也相信會上報，卻不獲政府高層重視，可能因為他們認為邊境圍欄不易突破，突破了以軍也有足夠時間及能力回擊。甚至有專家相信，以色列總理內塔尼亞胡是故意縱容以引蛇出洞，策劃大力打擊的局部軍事懲戒行動。

里特及亞龍都認為，以色列政府面對哈馬斯，在「觀念」上出現了改變。近期雙方沒有爆發衝突，而卡塔爾政府對加薩提供大量經濟援助，改善了難民的生活，加上半年多以來以色列政府發給數千人工作證，可進入以國工作以改善生活，這都使以色列認為與哈馬斯的關係已趨向緩和，過往敵對的意識有所鬆懈。

今次哈馬斯以大量火箭炮及無人機突襲，固然是受俄烏戰爭的啟發，使以色列空防措手不及，但據被俘虜的哈馬斯戰士供述，他們對以軍邊防鬆懈大感意外，被突破的圍欄在毫無以軍管控下，大量戰士騎電單車入境戰鬥。而當初哈馬斯只計劃俘虜二、三十人，但最後竟可連將領及士兵俘虜約百人。

如今美國加大軍事支援以色列，是為了防止約旦、伊朗支持的敍利亞、巴勒斯坦甚至埃及，共同向以色列發起攻擊，同時也為以軍攻入加薩壯膽。目前以軍狂轟濫炸加薩，但這只會令以色列受到全世界譴責，因為受害的只是200多萬地面上的巴勒斯坦平民，而以色列政府和世人都知道哈馬斯藏身地下，隨時準備痛擊入侵的以軍。事實上，以色列難以清剿哈馬斯戰士及其支持者，更無法解決200多萬難民的生計問題。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻