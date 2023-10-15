傳天氣差難獲空中掩護　以軍押後進攻加薩

以色列國防軍上周六（14日）宣布正為海陸空攻打加薩地區做最後準備，美媒引述3名以軍高官報道，行動規模將是2006年攻打黎巴嫩以來最大，目標是剷除巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯的高層政治和軍事架構。官員指，原定安排本周末攻入加薩，但因天氣惡劣，戰機和無人機難以為地面部隊提供空中掩護，所以行動已押後至少數日。

官員表示，以軍近日不斷空襲加薩，廣泛地區受破壞，士兵已接受額外訓練，能在遭破壞的城市環境作戰。軍方亦放寬對戰規則，允許士兵在射擊懷疑敵人前減少驗證步驟。除了步兵，以色列作戰部隊還包括坦克、工兵、突擊隊，地面部隊會獲戰機、武裝直升機、無人機，以及從陸地和海上發射的火箭彈掩護。數以萬計哈馬斯武裝分子相信躲藏在加薩的地道和地堡，以軍領導層認為他們可能會試圖炸毀部分地道或引爆路邊炸彈，妨礙以軍進攻，並利用扣押的人質為人盾。哈馬斯官員亦透露，會在地底掩體埋伏入城的以軍。

行動目標是奪取哈馬斯控制的加薩地區，包括哈馬斯重鎮加薩城，但未決定是否佔領加薩南部，若南部不由以色列控制，部分哈馬斯領導層可能匿藏該處，以軍發言人則指勢要哈馬斯不再在軍事和政治上統治加薩。在北部，以軍未知地面進攻加薩後，黎巴嫩真主黨會否在以黎邊境開闢第二戰線。

報道指，未知以色列佔領加薩城或消滅哈馬斯領導層後有何安排。分析人士指出，以色列或會直接管治加薩，但這意味需要管理龐大的敵對人口。一個獲外交官廣泛討論的方案是，讓巴勒斯坦自治政府接管加薩，惟會令自治政府看似以色列傀儡。