美軍部署4個航母群　同時應對3條戰線

航空母艦是美國應對全球局勢的主要軍事手段，繼在印太地區應對中國威脅、在歐洲地區處理俄烏戰爭後，現時再多一條以巴衝突的「戰線」。美國海軍目前部署的航空母艦打擊群分別是福特號、艾森豪威爾號、列根號、卡爾文森號，美國傳媒指美方對上一次同時派遣4個航空母艦打擊群，已經是2021年2月。

美國目前現役有11艘航空母艦，分別是10艘尼米茲級及一艘福特級。在以巴爆發新一輪衝突前，美國只有列根號及福特號處於部署狀態，前者以日本神奈川縣橫須賀基地為母港，現正停靠南韓釜山訪問；後者以維珍尼亞州諾福克海軍基地為母港，今年5月初展開服役後首次全球性的部署行動，並從6月中開始一直在地中海活動。

惟以巴爆發新一輪衝突後，美國部署另外兩艘航空母艦，分別是上周四（12日）從加州北島海軍航空站啟航的卡爾文森號，以及上周六（14日）從諾福克海軍基地出發的艾森豪威爾號。雖然美國海軍一早預告艾森豪威爾號的部署行動，但未有宣布卡爾文森號亦到海外執行任務。美國海軍一名官員向傳媒證實，卡爾文森號展開印太地區部署行動。

美國海軍研究所新聞網站上周六報道，美國太平洋艦隊從2018年開始根據時任艦隊司令、現任印太司令部司令阿奎利諾的決定，「不定期」公布以西岸為基地的航空母艦打擊群及兩棲戰備群之部署行動。對於卡爾文森號今次「低調」出發，第3艦隊發言人僅指該艦正在該艦隊行動區航行並展開例行行動，促進印太地區的安全。