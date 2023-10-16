烏外長憶述致電布林肯　讓麥當勞恢復在烏業務

烏克蘭外交部長庫萊巴上周六（14日）在烏克蘭一家電視採訪中憶述，自己親自要求美國國務卿布林肯讓麥當勞快餐店重返烏克蘭的情況，並指在烏克蘭的國際業務愈多，該國就愈有信心得勝利。

庫萊巴在訪問中指，烏外交部目前正努力爭取宜家家居、H&M和Zara等國際品牌重返烏克蘭。庫萊巴憶述，有一天他開車時，發現所有麥當勞餐廳都關門了，他說：「我心想，俄羅斯沒有麥當勞可以理解，但我們為甚麼會沒有麥當勞呢？」他說自己之後打電話給布林肯討論其他問題，在談話結束時，他問道：「東尼（布林肯的名字），這是甚麼爛攤子？為甚麼我們會受到這樣的對待？」庫萊巴接着向布林肯指出，麥當勞在烏克蘭關閉是「不公平」的，並指出麥當勞不止是一間餐廳這麼單純，而是象徵國際社會對烏克蘭的持續支持。麥當勞業務若能全面重回烏克蘭不僅關係到烏克蘭的就業，也能向國際投資者釋出該國有安全工作環境的訊號。

去年2月俄羅斯入侵烏克蘭後，麥當勞最初以安全理由關閉所有在烏分店，到同年9月才在基輔重新開業；其後多間分店陸續在烏克蘭西部地區開業，但只提供有限菜單，並增加僱員安全守則，讓員工在出現空襲警報時能夠快速關店前往避難。上月，布林肯突訪基輔期間，兩人就到訪了當地的一家麥當勞；烏克蘭媒體報道，庫萊巴當時感謝布林肯幫助麥當勞在烏克蘭重新開業。