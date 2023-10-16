布林肯延長中東外交之行　今將重返以色列

以色列正準備對巴勒斯坦加薩地帶發動地面進攻、伊朗揚言會介入之際，美國國務卿布林肯將會延長他的中東外交之行一天，於周一（16日）重返以色列，以致力阻止衝突擴大。

布林肯在上周四（12日）抵達以色列，此後訪問了6個阿拉伯國家，他周日（15日）與埃及總統西西會面後，在離開埃及之前表示，加薩和埃及之間的拉法過境點將會開放，以便向被以方封鎖的加薩地帶提供援助，而美國正與聯合國、埃及、以色列和其他國家建立機制，讓加薩有需要的人獲得援助，而美國總統拜登已任命資深前外交官薩特菲爾德特負責加薩的援助工作，薩特菲爾德將於周一抵達以色列展開協調。美國國務院則發聲明，指布林肯在與西西的會面中強調，美國專注於阻止哈馬斯對以色列的恐怖襲擊並防止衝突蔓延，雙方一致認為解決加薩人道主義情況的重要性，以確保援助能夠送達需要的人手中，並幫助平民免受傷害。布林肯亦西西重申，促進美國公民及其家人安全離開加薩的重要性。

布林肯又指，雖然美國支持以色列的自衞權，但他希望以色列能夠「以肯定人類生命和尊嚴共同價值的方式」作為回應，並採取一切可能的預防措施來避免傷害平民，強調平民不應該因為哈馬斯的暴行而受苦。但他重申，一旦當涉及到以色列安全，美方會支持以色列。談到美方派遣航空母艦打擊群前赴地中海，布林肯聲言美方無意挑釁，而是作出威威懾，防止任何一方作出火上加油的事。