內塔尼亞胡揚言殲滅哈馬斯　以色列恢復向加薩南部供水

自巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯本月7日突襲以色列南部以來，以巴衝突已造成超過4100人死亡、逾1.46萬人受傷；其中巴勒斯坦死亡人數逾2700人，受傷人數超過1.08萬，以色列則有至少1,400人死亡、逾3,800人受傷。以色列軍方則證實，有155名人質被哈馬斯挾持。

以色列正準備向加薩地帶發動全面地面進攻，該國早前成立的緊急聯合政府及「戰爭管理內閣」周日舉行首次會議。會議在特拉維夫軍事總部的軍事總部舉行，內塔尼亞胡辦公室發布的影片顯示，會議開始時各部長們起立默哀，悼念在哈馬斯襲擊中喪生的死難者。內塔尼亞胡歡迎前反對派領袖甘茨和幾名旗下政黨成員加入政府，表示所有官員都會不分晝夜工作並團結一致，又揚言會殲滅哈馬斯。

以色列自上周初截斷加薩地區的水電及物資供應，而在發動地面進攻前以方要求加薩地帶北部平民撤離至南部。以色列能源部長加茨則在周日（15日）表示，內塔尼亞胡與美國總統拜登通電話後，以方已向加薩帶南部恢復供水，以推動平民往當地遷移。美國國家安全顧問沙利文同日亦表示，已收到以方恢復向加薩南部供水的通知。