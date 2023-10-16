拜登：以色列須消滅哈馬斯　但佔領加薩是錯誤

以色列計劃進攻加薩地區，盟友美國取態備受關注。美國總統拜登周日（15日）表明，以色列有必要進入加薩消滅極端分子，但若以色列佔領加薩將是大錯特錯。以色列媒體同日報道，該國總理內塔尼亞胡已邀請拜登本周訪問以色列，白宮國家安全委員會發言人沃森稱暫無拜登的外訪計劃要宣布。

拜登接受美媒訪開，強調當下首要任務是讓美國人質安全回國，結束暴行並追究肇事者責任。他認為美國軍隊沒必要參戰，以色列擁有最優秀軍隊之一，美國保證向他們提供所需一切。拜登指出，巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯和極端勢力不代表巴人，必須徹底消滅哈馬斯在以色列南部，以及黎巴嫩真主黨在以色列北部的極端分子。他同時強調，徹底殲滅哈馬斯後，仍然要一個巴勒斯坦權力機構，需要一條建立巴勒斯坦國的路徑，但不會是現在，他認為以色列明白大部分巴人不認同哈馬斯和真主黨。

拜登稱，目前無明確證據表明伊朗是今次戰事的幕後黑手，並再次警告黎巴嫩真主黨和伊朗不要越過以色列邊境，讓戰爭升級。對於同時應對以色列和烏克蘭戰爭，拜登強調美國是史上最強大的國家，可以兼顧兩方面，同時保持整體國際防禦能力。

以巴平民皆遇襲傷亡，拜登指摘哈馬斯的行徑與大屠殺一樣嚴重，以色列必須追擊哈馬斯。哈馬斯躲在平民後方，他相信以色列會竭盡全力避免殺害無辜平民。拜登稱正與以色列討論在加薩返人道走廊，同時接觸埃及尋求讓婦孺離開加薩，但這很難。他希望看到人道走廊讓加薩平民離開，也希望看到人道物資進入加薩，相信以色列會根據戰爭規則行動，讓加薩的無辜者獲得藥物、食物和水。作為天主教徒的拜登稱，猶太人1,000多年來飽受虐待、偏見，甚至被試圖消滅，這些都違反他的宗教原則。