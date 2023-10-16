美B52戰略轟炸機　本周將首降落南韓

美國繼續向南韓提供延伸威脅力量，美國海軍列根號航母打擊群上周四（12日）起停靠釜山港，預定周一（16日）離開之際，駐韓美軍宣布可攜帶核彈頭的B52戰略轟炸機本周將首次降落南韓空軍基地。

B52過往參加美韓聯合演習期間曾飛越朝鮮半島，但從未降落。駐韓美軍公布，B52今次計劃在2023年首爾國際航空防務展（ADEX）期間，執行兩次飛越。美國空軍第7航空隊公共事務主任布伊特拉戈（Rachel Buitrago）稱，相關飛越、空中演示和靜態展示，包括B52降落，是美國承諾促進朝鮮半島和平、穩定與繁榮的一部分。

ADEX將於周二（17日）至下周日（22日）在京畿道城南市的首爾空軍基地舉行，展示各種南韓本土製戰機和地面裝備，包括正在開發的KF21戰機、FA50輕型攻擊機、K2主戰坦克和K9A1自走榴彈炮。美國則展示F22和EA18G戰機，紀念今年韓美同盟70周年。駐韓美軍稱，美國對今年ADEX支持達到歷史最高水平，活動讓美國能展示強大戰備，致力保護軍人和家屬，以及保衞盟國和夥伴的能力。

即上「半島局勢」專頁