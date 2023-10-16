中右翼前議員諾沃亞　得票過半當選總統

厄瓜多爾周日（15日）舉行大選第二輪投票，中右翼總統候選人、前議員諾沃亞（Daniel Noboa）當選。諾沃亞感謝妻子、父母和上帝讓他為國效力，同時感謝所有參與這個新、年輕且不可能的政治計劃的人，讓國家重新綻放笑容。諾沃亞的總統任期至2025年，承接現任總統拉索宣布提前大選的餘下任期。

由於另一名總統候選人比利亞維森西奧（Fernando Villavicencio）在第一輪投票前數天遇刺身亡，所以周日的次輪投票期間，全國各地票站戒備森嚴，當局出動數萬名警察和軍人駐守。全國選舉委員會數據顯示，次輪投票率高達82.33%，35歲的諾沃亞取得逾480萬張選票，得票率52.3%，贏過唯一對手、左翼公民革命黨候選人岡薩雷斯（Luisa Gonzalez）的47.7%得票。

諾沃亞選前承諾為年輕人創造工作機會，引進更多外資，利用科技打擊犯罪，並提出多項反腐敗措施，包括對逃稅行為判刑。岡薩雷斯承認落敗，祝賀諾沃亞獲勝，強調這是民主的體現，她從未呼籲過放火焚燒一座城市，也從未聲稱有選舉欺詐。