布林肯訪沙特　等足一晚才獲王儲接見

美國國務卿布林肯旅風式訪問中東，希望說服阿拉伯國家支持以色列。但他周日（15日）短暫會晤沙特阿拉伯王儲穆罕默德．薩勒曼後，兩國發表聲明反映立場不一，隨行美國媒體更報道，布林肯等待整整一晚，才獲沙特王儲接見。

據美國官員透露，穆罕默德．薩勒曼周日在私人農場，會見布林肯。美國國務院會談摘要稱，布林肯強調美國堅定不移關注和制止哈馬斯恐怖襲擊，確保所有人質獲釋及防止衝突蔓延，兩人申明共同致力於保護平民和促進中東內外穩定。但沙特官方聲明稱，穆罕默德．薩勒曼向布林肯表明，沙特呼籲停止軍事行動，反對以任何方式針對平民，或阻礙平民日常生活的基礎設施和重要利益。

媒體報道，布林肯上周五（13日）晚抵達沙特首都利雅得，翌日上午會見沙特外交大臣費希爾。布林肯隨後飛往阿聯酋，同日晚返回利雅得，準備隨時與沙特王儲會晤。但直至周日上午7時30分，王儲才正式接見布林肯，會晤歷時不足1小時。報道指布林肯從未遭受如此對待，但熟悉穆罕默德．薩勒曼的的官員和分析人士稱，這種行為對他來說很常見。