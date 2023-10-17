哈馬斯揚言250人質在手　暗示欲交換6000在囚巴人

巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯周一（16日）聲言，他們約有200到250名人質在手，並暗示如果在以色列被囚禁的6,000名巴勒斯坦人獲釋，他們會將非以色列的人質釋放。

哈馬斯發言人奧貝達（Abu Obeida）在電視聲明中稱，由於「安全問題和實際困難」，他們沒有人質的確實數字，但指約有200人在哈馬斯手中並身處加薩，另有約50人身處其他地方，在其他抵抗派別手上。奧貝達又聲稱，外國人質是「我們的客人」，揚言會保護他們，並在「環境許可時」釋放他們；又指以色列威脅地面進攻加薩並沒有嚇到哈馬斯，哈馬斯已經準備好應對。奧貝達又聲言，以色列在之前幾小時發動的空襲炸死了一名以色列人質。

哈馬斯前領袖邁舍勒（Khaled Meshaal）在另一個訪問中表示，目前有6,000名巴勒斯坦人被囚禁在以色列，揚言哈馬斯如今有足夠的人質在手，去讓這些在囚的巴人獲釋。

哈馬斯在周一晚間亦發布了一段被挾持人質的影片，片中的21歲女子名叫舍姆 (Mia Schem)，她擁有以色列和法國雙重國籍，在本月7日哈馬斯襲擊以色列一個音樂節時被擄走。舍姆表示，自己的手臂受傷，接受了3個小時的手術，正接受護理和藥物治療，並稱：「我只要求盡快回家，回到我的家人、我的父母、我的兄弟姊妹身邊。請盡快帶我離開這裏。」舍姆的家人看見影片後表示高興。有指哈馬斯發放這段影片是想讓國際認為他們不會傷害外國人，而以色列國防軍則表示，舍姆的家人上周已接獲通知她被關在加薩，又指摘哈馬斯試圖透過影片將自己描繪成一個人道主義組織，「但實際上它是一個兇殘的恐怖組織，謀殺和綁架嬰兒、婦女、兒童和老人。」