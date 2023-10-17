傳美兵陷反猶太主義　不願為以色列出生入死

美國高層官員表態支持以色列之際，伊朗媒體周日（15日）披露，美軍士兵的反猶太主義日益嚴重，他們更公開反對以色列，不願意為以色列人出生入死。負責美國在中東地區軍事行動的中央司令部認為，若黎巴嫩真主黨參戰，令以巴衝突演變成多線作戰，中央司令部將無法支持以色列，以色列也無法自保。

伊朗半官方傳媒塔斯尼姆通訊社報道，隸屬伊斯蘭抵抗陣線的網絡組織，從美國國民警衞軍內部通訊系統中取得行政信函，顯示美國國民警衞局局長霍坎森（Daniel Hokanson）和一名高級指揮官上周五（13日）的通訊。霍坎森稱，隨着前總統特朗普上周三（11日）發表反對以色列總理內塔尼亞胡的言論，國民警衞軍內部反猶太主義問題只會惡化，需制定戰略應對，並集結部隊支持以色列打擊巴勒斯坦武裝組織哈馬斯。

霍坎森補充，他在哈馬斯發動襲擊後不久和以色列北方司令部司令戈丁（Ori Gordin）交談時，戈丁對美國國會共和黨人、以及他們會否阻礙美國全力支持以色列而擔憂。霍坎森試圖打消對方顧慮，但認為戈丁顧慮沒有錯。美國中央司令部告訴霍坎森，共和黨參議員特貝爾維萊（Tommy Tuberville）堅持阻撓軍官提名對行動產生重大影響。中央司令部兵力有限，以為該地區不會爆發熱戰。霍坎森稱，他周一（16日）將召集關鍵人物開會。