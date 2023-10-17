美日韓已設立國安會熱線　美韓討論朝俄軍事合作

南韓政府一名高官周一（16日）受訪時透露，美日韓已設立國家安全委員會熱線，在俄烏戰爭持續、以巴衝突爆發，加上北韓威脅、中國挑戰等情況下，外界關注三國熱線會在甚麼時間發揮何種作用。北韓官媒朝中社周二（17日）報道，由體育相金日國率領的代表團周一赴俄羅斯，參加在彼爾姆舉行的第11屆「俄羅斯-體育強國」國際體育論壇。

美日韓今年8月在美國馬里蘭州大衞營舉行三國峰會期間達成協議，設立國家安全委員會熱線電話。韓方透露熱線已設立並完成技術調試，三國首腦和國安首長可隨時通過該系統進行語音和視像交流。白宮國家安全委員會曾表示，為確保三方能定期、及時和充分溝通，正基於現有條件改善彼此間的通率能力。除了促進首腦聯絡的功能外，亦致力保障三國國安顧問等高層人士間的安全對接。

南韓外交部朝鮮半島和平交涉本部長金健和美國國務院對朝政策特別代表金星容，周一在印尼舉行雙邊磋商，就俄朝不應進行聯合國安理會決議所禁止的一切軍事合作達成共識。南韓外交部和平外交企劃團團長全永熙同日會見到訪的美國國務院北韓人權事務特使特納，雙方就盡快舉行雙邊磋商討論北韓人權問題形成共識。

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