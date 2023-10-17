消滅哈馬斯前以不考慮停火　上合組織籲各方克制

以巴衝突持續，內地官媒周二（17日）引述一名接近以色列方面的知情人士指，在巴勒斯坦武裝組織哈馬斯被徹底消滅前，以色列將不考慮停火或和平協議談判。上海合作組織秘書長張明則表示，該組織一貫主張透過政治外交手段解決區域衝突，呼籲有關各方立即停火止暴，保持克制，積極尋求對話，防止局勢進一步惡化，特別要保護平民，避免嚴重的人道災難。

巴勒斯坦自治政府媒體指，以軍攻擊加薩已造成逾2,800名巴人死亡，其中一次空襲造成25死，包括婦孺。以色列國防軍周一（16日）表示，哈馬斯情報局局長在以軍一次暗殺行動中被擊斃，但未透露其具體姓名、葬身之地等詳情。哈馬斯方面暫未回應上述說法。繼美國國務卿布林肯後，中央司令部司令庫里拉（Michael Kurilla）亦突訪以色列，強調要確保以色列獲得自衞所需，並防止衝突擴大。

內媒引述知情人士指，以色列在讓哈馬斯不再掌控加薩、不再擁有任何軍事能力前，不會尋求或討論停火，以軍的戰爭目標不包括跟位於約旦河西岸的巴勒斯坦其他政治派別開闢戰線，但不排除接下來可能在中東有新戰線，將黎巴嫩、伊朗等國捲入其中，令局勢失衡。張明表示，支持透過和平方式盡快實現局勢降溫，推動巴勒斯坦問題按照「兩國方案」的方向早日得到全面、公正、持久解決，實現中東永久和平穩定，組織將為維護國際及區域安全穩定發揮應有作用。