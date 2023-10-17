伊朗外長：不支持衝突擴大　但亦不排除參戰可能

伊朗外長阿卜杜拉希揚周一（16日）晚警告，包括伊朗、敍利亞和黎巴嫩真主黨等在內的「抵抗軸心」（The Axis of Resistance）具備與敵人長期作戰的能力，若以色列持續在加薩為所欲為，抵抗軸心不排除在接下來數小時內採取行動，先發制人。

阿卜杜拉希揚接受伊朗官媒訪問時指出，在以色列全面封鎖和地面攻勢威脅下，加薩的平民遭受了無情空襲。他說，抵抗陣線的領導人會給予達成政治解決方案的機會，但為防猶太復國主義政權繼續對平民犯下戰爭罪行，「任何行動都是可能的」。

當日較早時，阿卜杜拉希揚分別與馬來西亞、突尼斯、巴基斯坦外長溝通。他在訪問中指出，各方溝通後得出的結論是：「若聯合國的有限機會不被利用，那麼開闢針對（以色列）政權的新戰線的可能性將不可避免。」他強調伊朗不支持衝突擴大，但認為如果伊朗現在不保護加薩，「明天就可能被迫保衞自己的城市」。

他警告稱，持續衝突的擴大將改變猶太復國主義政權的版圖。現時留給政治解決以巴衝突的時間已不多，衝突向其他戰線擴大的情況或將不可避免，聯合國和國際社會應在事態達到沸點前盡快找到政治解決方案。