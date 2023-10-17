馬英九訪美倡鼓勵兩岸對話　否認曾無禮對待外賓

正在訪美的台灣前總統馬英九周一（16日）在紐約大學發表演說，敦促台灣執政者尋求與大陸回到共同政治基礎「九二共識」，避免台海戰爭，而非讓台灣變成第二個烏克蘭。美國人權基金會主席哈爾沃森（Thor Halvorssen）期間訪台期間，指馬英九任內曾向訪台的他表示盡量不要批評大陸，馬英九辦公室對有關說法嚴正駁斥。

馬英九在紐約大學表示，美國應扮演鼓勵兩岸對話、謀求和平的角色，「九二共識」是兩岸和平的護欄，明年1月產生的新任總統應反對台獨，接受「九二共識」，兩岸才有可能和平。他又指，部分人意圖把晶片大廠台積電當武器，把台灣當戰場，台灣人非常不歡迎完全沒考慮台灣人民安危福祉的美國人、把台灣「武器化」的思維，以及以謠言代替事實甚至介入台灣選舉的國會議員，美國政府也應對此嚴正表態。

另外，台立法院長游錫堃周一接見哈爾沃森訪問團，對方提到自己過去第一次受邀到台灣演講，卻被時任總統的馬英九告知，盡量不要批評中共，但他還是有不少批判大陸的言論，結果馬英九在演講中途就離場，事後連接送司機以及酒店客房都被取消。馬英九辦公室回應稱這絕非事實，要求哈爾沃森道歉。