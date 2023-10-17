以駐港澳總領事重申　軍事行動只針對哈馬斯

針對以巴衝突最新情況，以色列駐香港及澳門總領事館總領事藍天銘周二（17日）舉行記者會。他指目前戰事並針對巴勒斯坦，亦非種族或宗教戰爭，而是殲滅巴勒斯坦武裝組織哈馬斯，保護其國土及國民，藉此回應對方10月7日發動針對平民襲擊。

藍天銘在會上展示哈馬斯襲擊平民多段片段及多張照片，包括嬰兒、平民被掃射或被焚燒畫面，又指有曾在中國四川省做義工，傳授種植科技的以色列專家及其家人被綁架，下落不明。他形容10月7日是以色列人永不忘記的一日，人人均心感憤怒。

當談及未來行動，藍重申哈馬斯目的是摧毀以色列，因此不會與對方和談，現時目標是用盡一切方法消滅該隻「猛獸」。他指以色列曾向加薩地帶提供食水等人道物資，亦呼籲當地平民向南撤離，哈馬斯卻讓平民留下作「人盾」，批評做法並不人道。

東網記者問及，對於日前有以色列駐中國大使館外交官家屬在北京遇襲受傷有何看法，藍僅指他與家人均在內地及香港居住逾11年，兩地均是全球最安全地方之一，斬人事件值得關注。他又指注意到網上出現很多反猶言論，希望各方能減少歧視事件。對於以色列政府會否保護當地港商，他指以色列重視創科發展，即使國家正處戰爭狀態，會盡可能減少對企業影響。

東網記者陳澋俊及林錫康報道