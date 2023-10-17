美孤身撐以　影響與阿拉伯國家關係

新一輪以巴衝突是美國拜登政府抽身遠離中東地區事務後，面對的首場區內重大地緣政治危機。美國傳媒指華府連日來的「戰時外交」努力，無法說服其他阿拉伯國家至少譴責巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯，公開支持以色列更是只有美方「孤身一人」。有阿拉伯國家外交官直言，「傷口太深」目前無法止血。

美國國務卿布林肯本月11日至17日訪問以色列、約旦、卡塔爾、巴林、沙特阿拉伯、阿聯酋，他稱此行在部分基本目標取得重大共識，包括阻止以色列與哈馬斯的衝突擴大至一場範圍更廣的地區戰爭。美國政治新聞網站Politico周一（16日）在題為《沙特阿拉伯無禮，埃及訓斥：美國外交面對中東現實》的文章指出，美方無法令絕大部分阿拉伯國家領袖譴責哈馬斯，或作出聲明支持以色列的軍事回應，反映美國的影響力逐漸減弱，美方對以色列的明確支持，更為其與阿拉伯國家的關係增添障礙。

對於美國總統拜登訪問以色列的決定，報道引述分析指這會觸怒阿拉伯世界部分人士，但最重要是向中東地區表明本屆美國政府不會猶豫不決。惟布林肯周日（15日）在開羅與埃及總統西西會面時，對方指需要理解巴勒斯坦人過去40多年，因無法找到解決方案而積累的怒氣及仇恨。布林肯同日在利雅得等待數小時才獲得沙特阿拉伯王儲穆罕默德‧薩勒曼接見，報道指穆罕默德‧薩勒曼時常讓訪客等候，但此舉在危機時引人注目，他指軍事行動奪走無辜平民的性命，意味反對以色列進攻加薩地帶。