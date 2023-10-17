美以憂進攻加薩　刺激真主黨越境攻擊

以色列在西南部地區集結大批兵力之際，北部接壤黎巴嫩的邊境近日持續爆發衝突。美國《紐約時報》周一（16日）報道，美以兩國情報機構正在判斷當以色列對加薩地帶發動地面進攻時，會否促使黎巴嫩武裝組織真主黨展開越境攻擊。

報道指美國及以色列目前的判斷認為，真主黨領袖納斯魯拉無意與以色列展開一場全面戰爭，擔心這對組織及黎巴嫩造成傷害。美國官員同時相信，美方向東地中海派遣兩個航空母艦打擊群，現時對真主黨起到阻嚇作用。報道續指，美以兩國的重要首要任務是確保戰爭局限於加薩地帶，否則一來以色列難以同時面對「南北」兩條戰線，二來有機會令美國捲入衝突，可能對黎巴嫩境內的真主黨目標發動空襲。

以色列國防部一名高級官員透露，在巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯本月7日對以色列發動突襲前，納斯魯拉判斷以色列處於該國歷史上特別軟弱的時刻，但以色列在遇襲後作出的回應，包括密集空襲加薩地帶、準備地面進攻，可能改變真主黨的策略。美國官員指納斯魯拉的下一步，取決於以色列對加薩地帶的地面戰發展；若地面戰造成巴人嚴重傷亡，他或無法抵抗真主黨強硬派的壓力，被迫打開北面戰線。