成蕾獲釋首受訪　談在華獄中3年經歷

澳洲華裔女記者成蕾2021年2月因涉嫌為境外非法提供國家秘密罪在中國被捕，直至上周三（11日）服刑期滿，已返抵墨爾本與家人團聚。她周二（17日）受訪時承認違反中國政府新聞禁運（embargo）禁令，另講述獄中經歷，是獲釋後首次公開受訪。

新聞禁運是指，消息來源要求在特定日期或特定條件得到滿足前，不得發布該消息來源提供訊息或新聞。成蕾承認早年的確曾在中國違反上述禁令，沒有透露詳情，僅說：「我的工作是告訴別人一些事情。所以你可以想到，我是多麽想講述我的故事，因為我知道這是每個人都感到好奇。」

當談及被中方人員帶走過程時，成蕾稱2020年夏天曾被中國環球電視網（CGTN）高級行政人員召回北京辦公室，在會議室見到20名人士，部分人出示證件，才得悉自己正被通緝。她隨後返回住處，按指示關閉家中電器，預備一份芝士牛油果三文治，詎料此為入獄前最後一餐。

成蕾指被拘留頭半年時間最為難捱，最後一個月更要隔住窗簾望向監獄窗外風景，室內24小時亮燈，並說：「每一場夢均是噩夢，因此即使它是好夢，醒來後只會更差。」48歲的成蕾10歲時隨同父母定居澳洲，於2016年加入CGTN。她2020年8月在中國遭到扣押，去年3月在北京市第二中級人民法院受審，直至上周三被北京市國家安全局依法驅逐出境。