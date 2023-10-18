憂真主黨闢以巴第二戰線　白宮已討論軍事回應

美媒周二（17日）引述知情美國和以色列官員指，白宮擔心黎巴嫩真主黨和伊朗會介入以巴戰事，近日循第三方傳遞信息，要求他們不入插手，華府則已討論一旦真主黨開闢第二戰線時，需動用美軍戰力的情況。

自巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯本月7日襲擊以色列，拜登政府透過第三方向黎巴嫩真主黨和伊朗傳遞公開和秘密信息，警告不要介入以巴戰事，美方收到的回應是真主黨和伊朗都不想戰事升級，但若以色列繼續在加薩地區的軍事行動，他們可能會介入。白宮於是派兩個美軍航母打擊群到東地中海，並讓其他部隊待命。總統拜登周三（18日）訪問以色列除了展示支持該國，同時要表達美方憂慮真主黨開闢第二戰線。兩名美國官員透露，國務卿布林肯日前出訪中東時，向多國領袖表明美國增派大量兵力到中東「並不是在鬼混」。

白宮近日在多場會議討論到一旦真主黨加入戰事，需出動美軍戰力的情景，知情官員強調任何用武決定要根據真主黨的襲擊規模和以色列回應的能力而定，華府正盡所能阻止真主黨參戰，同時準備應對相反情況。此外，拜登上周六（14日）與以色列總理內塔尼亞胡通電話時，表明憂慮戰事擴大到以黎邊境，要求以軍對黎巴嫩保持最大克制，警告誤判可引致局勢嚴重升級。

另外，以色列傳媒指，華府私下要求以色列政府交代完成消滅哈馬斯後的戰略，而內塔尼亞胡明言目前專注剷除哈馬斯，未有相關戰略。以色列民族團結黨主席甘茨已要求政府擬定撤出加薩地區的計劃。