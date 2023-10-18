駐沖繩美陸戰隊　將於下月整編為瀕海作戰團

駐日本沖繩縣的美國海軍陸戰隊周二（17日）表示，下月15日將把部隊整編為海軍陸戰隊瀕海作戰團，並舉行儀式。作為強化琉球群島防衞計劃一部分，部署小規模且機動的快速反應部隊瀕海作戰團，意在遏制擴大軍力及加強海洋活動的中國。

一個瀕海作戰團有1,800至2,000人，擁有反艦、防空、後方支援功能，是遠征前進基地作戰專門部隊。透過把小規模部隊分散部署在島嶼上，瀕海作戰團將在琉球群島一帶活動，在敵方遠距離導彈射程範圍內不斷移動並發射反艦導彈。沖繩縣官員憂慮琉球群島一帶可能捲入戰鬥，或帶來新的基地負擔，將確認變更名稱後美軍部隊的規模變化。美國海軍陸戰隊在《部隊設計2030》提出設立3個瀕海作戰團，首個已在夏威夷成立，第三個將在2027年底前設立，傳聞部署關島。

此外，日本海上自衞隊最新型潛艇雷鯨號的命名和下水儀式，周二在神戶市的三菱重工業公司神戶工廠舉行。雷鯨號是大鯨級潛艇第4艘艦，標準排水量約3,000噸，全長84米、寬9.1米。船員約70人，建造費約為702億日圓（約37.3億港元）。