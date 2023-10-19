白宮：根據目前情報　加薩醫院被炸非以色列所為

巴勒斯坦加薩阿赫利阿拉伯醫院周二（17日）被炸，死傷枕藉，以色列及巴勒斯坦雙方互相指摘是對方所為。美國白宮國家安全委員會周三（18日）則表示，根據目前情報評估，醫院被炸並非以色列所為，但仍在搜集相關資料。

白宮國家安全委員會發言人沃森周三在一份聲明中稱，有關評估是根據對空中圖像、截取的訊息和公開的訊息分析後所得。而有美國官員向美媒指出，美國情報界所收集到的初步證據表明，炸毀醫院的是巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織的火箭彈。其中一位消息人士稱，證據之一是爆炸分析表明，醫院是遭是地面爆炸炸毀，而不是被空襲。該消息人士指出，大面積的火災和離散的碎片，情況與從地面發生的爆炸一致；這項分析是導致情報官員傾向於評估醫院被炸是火箭彈發射時出錯引起。

儘管如此，但美國官員指出，爆炸分析只是情報界正在檢驗的其中一項項目，有關評估還基於從美國衞星收集的高空圖像和以色列提供的截取情報。美國情報官員尚未作出最終評估，目前仍在收集證據。有現任和前任美國執法人員指出，由於無法進入現場並對遺體進行分析，美方對爆炸原因的評估受到阻礙。