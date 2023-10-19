拜登指以色列遇襲規模如15個911　籲勿被怒火吞噬

美國總統拜登周三（18日）對以色列進行了為期半天的訪問，以示對以色列的堅定支持，他結束訪問之前在特拉維夫發表演說時稱，有人用911恐襲來形容以色列本月初遭受巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯的襲擊，但以考慮到以色列國土的比例，這次襲擊的規模有如「15個911」。

拜登支持以色列對哈馬斯發動戰爭權利的同時，也敦促以色列要從911恐襲之後，美國所採取行動中吸取教訓，他指美國尋求正義得到伸張的同時也犯了錯誤，告誡以色列不要被怒火吞噬，戰時領導層「需要明確目標，並誠實評估你所走的道路是否能夠實現這些目標」，流露出他對以色列針對哈馬斯的行動可能引致平民傷亡而感到不安。拜登又說，以色列是「一個猶太人國家，也是一個民主國家。和美國一樣，你們不是遵守恐怖分子的規則，而是遵從法治。當衝突爆發時，你就必須遵守​​戰爭法。」

拜登同時宣布為加薩和約旦河西岸提供新一筆1億美元（約7.8億港元）的人道援助，指這筆錢將支持超過100萬流離失所和受衝突影響的巴勒斯坦人；又稱他計劃在本周請求美國國會「為以色列的國防提供前所未有的支持」。