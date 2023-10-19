拉夫羅夫訪朝　為落實俄朝峰會共識

俄羅斯外長拉夫羅夫周三（18日）抵達北韓訪問，北韓官媒朝中社周四（19日）報道，拉夫羅夫來訪是遵循朝俄首腦的指示，進一步鞏固兩國之間的友好團結，增進互相信賴，在各領域進一步活躍並推動雙邊關係發展到新的更高階段。

北韓在平壤國際機場停機坪為拉夫羅夫舉行歡迎儀式，外務相崔善姬、外務省幹部，以及俄羅斯駐北韓大使馬采戈拉和使館成員在場迎接拉夫羅夫。他當晚出席朝方準備的歡迎晚宴，與崔善姬相鄰而坐。崔善姬表示，熱烈歡迎拉夫羅夫一行人來平壤訪問，推動兩國友好團結和交流合作，在北韓領袖金正恩和俄羅斯總統普京的戰略決策和準確領導下，如今變得更加戰無不勝，戰友關係和百年計劃的關係正取得進展。朝方期待按照兩國領導人達成的歷史性共識，在更高水平上拓展全面、建設性的雙邊關係，取得令人滿意的成果，造福兩國人民。

拉夫羅夫指，今次訪問將為落實上月的俄朝峰會共識提供契機，取得務實成果，體現了把雙邊關係發展成符合雙方利益的全面戰略關係的意願。他還稱，俄羅斯完全支持北韓維護本國獨立的願望，高度讚賞平壤政府在俄烏戰事對俄方表達原則性及明確支持，以及支持承認頓涅茨克和盧甘斯克等4個地區拼入俄羅斯。

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