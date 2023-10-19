華公使：美考慮華4個核心利益　始能辦首腦峰會

中國駐美國大使館公使徐學淵周二（17日）表示，中國歡迎中美領導人在下月於三藩市舉行的亞太經濟合作組織（APEC）峰會期間會談，可是只有在一定氛圍下才能實現，美方需考慮中方的4個核心利益領域。

徐學淵指，中美首腦過去的每一次會晤都具有戰略意義，遠遠超過預定時間，因為雙方都試圖澄清誤解，中美在很多問題存在分歧，但更重要的是兩國必須承認仍有巨大的共同點，而領導人會晤是很重要和有用。她續指，雙邊關係的根本基礎是相互尊重的理念，美方需要考慮與中國核心利益相關的4個領域，包括第一是台灣問題，第二是民主與人權，第三是中國的發展道路及其政治經濟制度，第四是中國的發展權。

徐學淵說，中國政府需要感受到美國將歡迎一個經濟實力更強的中國，許多美國人認為是美國幫助中國實現繁榮和崛起，中國卻沒有感恩，一直利用美國。她表明中方不能接受這種說法，中美之間的建設性合作關係的確有助於中國經濟現代化，但歸根結底是中國政府制訂的政策及勤勞的中國人民努力，中國得以崛起。中國曾經非常感謝美國的幫助，惟最近中國成了美國國內許多問題的代罪羔羊，這不公平。