王毅批日對華認知明顯倒退　台灣問題上頻頻越線

第19屆北京-東京論壇周四（19日）在北京開幕。中共中央政治局委員、中央外辦主任、外長王毅在論壇開幕式上發表視像致詞，批評當前日本對華認知明顯倒退，錯誤將中國定位為前所未有的最大戰略挑戰，在台灣問題上頻頻越線，對兩國關係的政治根基造成實質損害。日本首相岸田文雄則發出書面寄語，強調與中國對話極其重要。

王毅圍繞中日關係表示，雙方要踐信守諾，維護兩國關係的政治基礎，包括中日和平友好條約在內的中日四個政治文件是兩國關係的政治基礎，其核心是雙方就歷史、台灣等重大敏感問題達成重要的諒解和共識。他強調，只有雙方重信守約，兩國關係才能順利發展，否則就會偏離航向，陷入迷途。他希望日方回歸締約初衷，端正對華認識，切實將「互為合作夥伴、互不構成威脅」這一政治共識體現到政策上，落實到行動中。

岸田在書面寄語中指出，中日是對地區和國際社會和平與繁榮負有重責的大國，與中方就構建有建設性且穩定的雙邊關係大方向達成一致，有必要通過雙方努力切實推進，並呼籲圍繞核污水問題惡化的中日關係走向穩定。日本外相上川陽子在視像致詞中亦指，直接及反覆坦率對話有助構建有建設性且穩定的關係。該論壇是新冠疫情爆發4年來首次線下舉行，除了全體會議，另設7個分論壇交換意見，俄烏衝突及核問題也是議題之一，預計周五（20日）發表聯合聲明。