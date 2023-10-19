朝國防科學院長張昌河　掌管導彈總局

南韓統一部周四（19日）表示，從北韓《勞動新聞》報道顯示，北韓國防科學院院長張昌河已擔任導彈總局局長。張昌河是聯合國安理會、美國和南韓制裁對象，他因研製火星17洲際彈道導彈有功，去年11月晉升為大將。

《勞動新聞》報道北韓領袖金正恩上月17日到訪俄羅斯太平洋艦隊基地，並出席午餐會的消息。刊發的圖片有張昌河身影，他佩戴印有導彈總局局長的名牌。導彈總局旗幟刻有洲際彈道導彈和核能標誌相結合的圖案，可能直接負責加強和發展核武建設。張昌河、軍需工業部副部長金正植，曾穿上佩有導彈總局徽章的軍服，亮相彈道導彈試射現場，但此前未曾證實局長是誰。

南韓統一部又指，北韓勞動黨統戰部部長李善權於主要活動和會議上不在政治局候補委員之列，關注他是否未當選候補委員。李善權未出現在北韓國慶日中央報告大會、為金正恩訪俄送行和迎接時的候補委員隊伍，還缺席上月22日召開的政治局會議。但統一部指出，從統戰部顧問金英哲仍維持候補委員一職來看，雖李善權的職位似乎有變動，但在統戰部的地位並沒有動搖。

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