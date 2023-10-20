華擁逾500枚核彈　增加趨勢超美預測

美國國防部周四（19日）發布中國軍力報告，當中有關中國核力量建設的部分繼續成為焦點。五角大樓指解放軍去年繼續「快速核擴張」，估計截至今年5月擁有超過500枚用於作戰的核彈頭，增加趨勢持續超出美方此前預測。美國去年在同一份報告指中國2021年擁有逾400枚核彈頭，意味不足兩年內增加100枚。

報告指中國未來10年繼續對核部隊實施快速現代化、多樣化、擴張，在擴充陸基、海基、空基核多樣化平台之際，繼續投資及建設進一步支援核部隊擴張的必要基礎設施。美國估計中國2030年將可能擁有逾1,000枚用於作戰的核彈頭，部分處於高度戰備狀態，核擴張持續至2035年。此外，中國可能去年完成建設3個固體燃料發射井場地，涉及300個洲際彈道導彈發射井，部分已經裝載導彈。

報告同時列出解放軍火箭軍的各式導彈數量，其中射程5,500公里以上的洲際彈道導彈有350枚及500個發射器；射程介乎3,000公里至5,500公里的遠程彈道導彈有500枚及250個發射器；射程介乎1,000公里至3,000公里的中程彈道導彈有1,000枚及300個發射器；射程介乎300公里至1,000公里的短程彈道導彈有1,000枚及200個發射器。射程1,500公里以上的陸上發射巡航導彈，有300枚及150個發射器。

與上一份中國軍力報告一樣，美國國防部在最新報告再次提到，中國正在研發新洲際彈道導彈，採用多目標重返大氣層載具（MIRV）技術，大幅改善核導彈部隊能力，但需要提升核彈頭生產數量。惟報告首次稱中國可能探討發展配備常規彈頭的洲際導彈系統，若成功研發及部署，中方能夠威脅對美國本土、夏威夷州、阿拉斯加州發動洲際彈道導彈常規打擊，對戰略穩定構成重大風險。