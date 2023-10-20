拜登批哈馬斯及普京圖滅民主　將向國會求資金撐烏以

美國總統拜登當地周四（19日）晚上罕有地在白宮橢圓形辦公室發表全國電視講話，他指巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯和俄羅斯總統普京代表不同的威脅，但共同之處是都想完全消滅一個毗鄰的民主。他將正式向國會緊急請求資金，用於美國國家安全需要，包括支援重要夥伴以色列和烏克蘭。美媒指，資金金額高達1,000億美元（約7,800億港元）。

拜登周三（18日）旋風式出訪以色列，在他啟程前加薩地帶一間醫院遭空襲造成數百名平民死亡，約旦臨時取消四方峰會。拜登的全國演說歷時約15分鐘，他直指哈馬斯和普京都尋求完全消滅民主，美國不能讓黨派、憤怒的政治阻礙履行大國責任，不能亦不會讓哈馬斯這類恐怖分子和普京這類獨裁者勝利，支持烏克蘭和以色列對美國國家安全至關重要，他續指，對哈馬斯的行動不會剝除巴勒斯坦人的人權，同時若不阻止普京，他的野心將不止於烏克蘭。

拜登表示，周五（20日）將向國會提交緊急預算請求，為以色列和烏克蘭以及其他國家安全優先事項提供補充資金。他強調，不會派美軍到烏克蘭作戰，而哈馬斯不代表巴人，他仍然致力於維護巴人的尊嚴和自決權。