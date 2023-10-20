金正恩晤拉夫羅夫　要求落實朝俄首腦會談協議

北韓官媒朝中社周五（20日）報道，北韓領袖金正恩周四（19日）在勞動黨中央委員會總部接見到訪的俄羅斯外長拉夫羅夫。金正恩指，朝俄要切實落實首腦會談達成的協議，構建穩定且面向未來的朝俄關係百年大計。

金正恩還表示，朝俄可據此增進兩國人民的福祉，大力推動強國建設偉業。分析認為，金正恩此言表明從長遠角度推動加強雙邊關係的意願。朝中社指，金正恩和拉夫羅夫坦誠討論了基於政治和戰略互信主動應對複雜多變的地區及國際局勢，以及在各領域按計劃發展雙邊關係等彼此關切議題，並達成共識。

周四較早前，拉夫羅夫亦與北韓外務相崔善姬會談，雙方探討結合新時代和當前形勢要求，把雙邊關系提升到更高水平，積極推動經濟、文化、先進科技等各領域交流合作的實踐方向和方法。雙方還就在朝鮮半島和東北亞局勢等地區及國際問題加強共同行動深入交換意見，並達成一致，朝俄外交部門還簽署《2024至2025年交流計劃》，今後或進一步活躍雙邊交流。拉夫羅夫當日見記者時強調，美日韓在朝鮮半島的軍事活動增加，美國戰略武器部署半島，引發俄朝嚴重擔憂。

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