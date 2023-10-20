應對戰事升級　美國援烏炮彈運回以色列

美國新聞網「Axios」周四（19日）報道，美國國防部把原來運往烏克蘭的數萬枚155毫米炮彈運回以色列，為以軍從地面入侵加薩地帶，以及在北部邊境對黎巴嫩真主黨戰爭可能升級作準備。美國國防部發言人賴德強調，有信心能同時支援烏克蘭及以色列的防衞需求。

以色列官員透露，本月7日受到巴勒斯坦哈馬斯突襲後，以軍初步評估緊急武器需求，並提交予美國國防部。其中一項要求是歸還數萬枚155毫米炮彈，補充美國在以色列的緊急庫存，讓以軍接到通知後可使用炮彈。美國同意要求，並在未來數周向以色列運送炮彈。有美軍官員拒絕透露運往以色列的具體武器細節，但指國防部和運輸司令部擁有強大的全球部署及分配能力，可繼續支援以色列及其他國家。國防部會與下轄作戰司令部密切合作，確認可迅速滿足以色列需求的庫存彈藥及設備種類。

美國年初起撥出大量存放在以色列的155毫米炮彈支援烏克蘭，當時以軍指沒有迫切供應需求。炮彈是美國庫存武器一部分，只有美軍才能進入儲存地點。根據兩國協議，以色列緊急情況下獲准後可使用境內的美國庫存彈藥，過往曾在2006年以黎戰爭、2014年加薩衝突期間使用部分美國庫存彈藥。